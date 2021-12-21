“Люди не сдаются”. Украинцы начали продавать “тысячу Зеленского” за вакцинацию от COVID-19

Она опубликовала в соцсети скриншот из сайта объявлений OLX, в котором предлагается купить 1 тыс. грн за прививку от COVID-19 за 600 грн.

“Наш народ может все. Некоторые украинцы пытаются продавать или обменивать виртуальную “Вовину 1000″ на наличные деньги. Объявления о продаже виртуальной тысячи блокируются, но люди не сдаются”, – написала Острикова.

https://www.facebook.com/Tetiana.Ostrikova/posts/4709625482435871

В компании OLX сообщили LIGA.net, что уже удалили несколько десятков подобных объявлений.

“В OLX Украина мы настроили 24 новых фильтра, по ключевым словам, и удалили 78 объявлений. Появляться подобный контент начал с 12 декабря, и с этого момента мы его начали модерировать. Мониторим подобные “предложения” для деактивации, поскольку такие объявления незаконны и не соответствуют правилам платформы”, – рассказали в компании.

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение “Дія” – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.

В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек. За два дня с момента запуска программы “єПідтримка” по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию украинцы потратили 134 млн грн, сообщил 20 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К утру 20 декабря в стране сделали более 27 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 12,98 млн человек.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

—