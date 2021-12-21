США представят РФ свой список обеспокоенностей ее действиями в ответ на предложения Москвы по безопасности

“Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям”, – сказал Прайс.

По его словам, “не будет никаких переговоров по европейской безопасности без европейских союзников и партнеров” США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о “гарантиях безопасности” между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе. Соединенные Штаты планируют ответить на “гарантии безопасности”, предложенные РФ, на следующей неделе, писало Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте “безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата” по урегулированию конфликта на Донбассе.

Контекст:

Президент России Владимир Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

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