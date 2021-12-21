 

Сытник: ущерб от коррупции в энергетике превышает 4 млрд грн

21.12.2021, 0:14, Новости дня
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“Топливно-энергетический комплекс был и остается одним из основных направлений деятельности детективов [НАБУ]. Первые уголовные производства касались именно злоупотреблений в этой области, они уже расследованы и слушаются в суде”, – отметил он.

Речь идет о “газовом деле” по факту завладения свыше 1,6 млрд грн от добычи и продажи газа через договоры совместной деятельности и о завладении 600 млн грн двух государственных предприятий – “ВостокГОК” и “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”.

“В обоих случаях организаторами схем сторона обвинения считает бывших народных депутатов Украины”, – заявил Сытник.

Всего НАБУ расследовало в топливно-энергетическом комплексе более 380 уголовных производств.

“На скамье подсудимых оказались более 75 человек, в отношении двух из них есть приговоры суда с реальным заключением, вступившие в законную силу. Размер ущерба, установленного из-за коррупции, разоблаченной в топливно-энергетическом комплексе по делам, которые в суде, превышает 4 млрд грн”, – добавил директор НАБУ.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

15 февраля 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5070 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины”. В случае, если документ будет принят, Сытник может быть уволен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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