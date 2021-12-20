В Шотландии захотели помиловать обвиненных 300 лет назад в колдовстве женщин

Парламентарии Шотландии внесли законопроект, согласно которому около четырех тысяч женщин, обвиненных в колдовстве, будут помилованы посмертно спустя 300 лет.

Речь идет о приговорах, которые были вынесены с 1563 по 1736 год, информирует The Sunday Times.

Помилование также предполагает официальные извинения от имени правительства и установку памятника жертвам процессов над теми, кого именовали колдунами и колдуньями. Внесение законопроекта на рассмотрение в парламент было инициировано королевским адвокатом и руководителем «Ведьм Шотландии» Клэр Митчелл. Законопроект может вступить в силу уже летом следующего года.

По мнению депутата шотландского парламента Натали Дон, закон поможет в борьбе со «средневековыми» патриархальными взглядами, сохранившимися в шотландском обществе.

Религиозная напряженность в Великобритании в 16-17 веках привела к введению серьезных наказаний за колдовство. В стране исторически существовала череда законов о колдовстве, регулирующих колдовство и предусматривающих наказание за его практику или в более поздние годы за «притворство». Король Англии Генрих VIII в 1532 году первым детерминировал колдовство как уголовное преступление, наказуемое смертью и конфискацией имущества.

Осужденных обвиняли в таких преступлениях, как ворожба, ночные превращения в сов, причинение ущерба королевскому флоту с помощью вызова шторма и сделка с дьяволом. За все эти «проступки» предполагаемых преступниц чаще всего сжигали на кострах, согласно Закону о колдовстве.

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