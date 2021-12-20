 

В Шотландии захотели помиловать обвиненных 300 лет назад в колдовстве женщин

20.12.2021, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Парламентарии Шотландии внесли законопроект, согласно которому около четырех тысяч женщин, обвиненных в колдовстве, будут помилованы посмертно спустя 300 лет.

Речь идет о приговорах, которые были вынесены с 1563 по 1736 год, информирует The Sunday Times. 

Помилование также предполагает официальные извинения от имени правительства и установку памятника жертвам процессов над теми, кого именовали колдунами и колдуньями. Внесение законопроекта на рассмотрение в парламент было инициировано королевским адвокатом и руководителем «Ведьм Шотландии» Клэр Митчелл. Законопроект может вступить в силу уже летом следующего года.

По мнению депутата шотландского парламента Натали Дон, закон поможет в борьбе со «средневековыми» патриархальными взглядами, сохранившимися в шотландском обществе.

Религиозная напряженность в Великобритании в 16-17 веках привела к введению серьезных наказаний за колдовство. В стране исторически существовала череда законов о колдовстве, регулирующих колдовство и предусматривающих наказание за его практику или в более поздние годы за «притворство». Король Англии Генрих VIII в 1532 году первым детерминировал колдовство как уголовное преступление, наказуемое смертью и конфискацией имущества.

Осужденных обвиняли в таких преступлениях, как ворожба, ночные превращения в сов, причинение ущерба королевскому флоту с помощью вызова шторма и сделка с дьяволом. За все эти «проступки» предполагаемых преступниц чаще всего сжигали на кострах, согласно Закону о колдовстве.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему россияне разочаровались в ведьмах. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Следователи начали проверку после гибели вице-президента гильдии продюсеров России

29.09 / Назван объем поставок продукции из Вологодской области в Белоруссию

04.08 / В РСТ спрогнозировали скорое возобновление авиасообщения с Черногорией

02.11 / Экономика: Газпром опустошает транзитные трубы

17.11 / Заключенных решили не привлекать к строительству трассы М-12 Москва – Казань

12.02 / Определены цели будущих исследований для повышения урожайности культур

08.11 / Кремль объяснил ситуацию с QR-кодами

26.10 / Евросоюз помогает Молдове урегулировать кризис в газовой сфере

06.07 / Федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя

26.07 / В Соединенных Штатах передумали строить самую крупную в мире солнечную электростанцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика