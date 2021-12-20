 

Снегом засыпает большинство областей Украины, на дороги вывели 1,4 тыс. единиц техники

20.12.2021, 23:30, Новости дня
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На территории Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областей выпало от 1 до 3 см снега, в Киевской, Сумской и Полтавской области – до 3 см, во Львовской и Закарпатской – 12 см. 

“В областях, где снежит, идет очистка проезжей части от снега, ее посыпают противогололедными материалами. На дорогах работает 1433 единицы техники и 996 рабочих. Проезд обеспечен”, – сообщили в “Укравтодоре”. 

Ведомство призвало водителей при возможности отказаться от поездок на далекие расстояния и опубликовало карту мест отстоя грузового транспорта, а также напомнило номера телефонов дежурных диспетчеров служб автодорог в областях Украины. 

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/videos/2713146518987436/

В Киеве снегопад начался в 16.00 и спровоцировал пробки, центр города был парализован, отмечает Общественное. Сейчас, согласно данным сервисов Google, ситуация на дорогах столицы улучшилась. На улицы выели 300 единиц спецтехники, сообщил в Facebook мэр города Виталий Кличко. “Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, в первую очередь, подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары”, – рассказал он. 

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3112145072337358

Контекст:

20–21 декабря в горах Львовской области и высокогорье Закарпатской будет сохраняться значительная снеголавинная опасность, предупреждали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям утром 20 декабря. 

В “Укргидрометцентре” прогнозируют значительное похолодание 21 декабря – до -12 °С ночью и -10 °С днем. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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