 

Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко – Венедиктова

20.12.2021, 22:46, Новости дня
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Следствие установило, что на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов. Для этого в восьми областях страны арендовались таможенные склады, на которых выгружались нефтепродукты, а их вывоз за пределы таможенной территории оформлялся поддельными документами.

Венедиктова сообщила, что в этой схеме были задействованы как работники таможенной службы, так и должностные лица Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО “Лагуна-Рени”: именно от этих предприятий оформлялись документы о фиктивной переработке и вывозе нефтепродуктов.

В ходе расследования суд наложил арест на имущественный комплекс ПАО “Одесский нефтеперерабатывающий завод”, также наложен арест на все имущество, принадлежащее Курченко (28 объектов недвижимости).

Сегодняшнее решение суда позволяет провести в отношении Курченко досудебное расследование в его отсутствие (in absentia) и направить обвинительный акт в суд для получения приговора.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5012140095465552

Контекст:

Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину.

В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Его объявили в международный розыск. По данным Службы безопасности Украины, бизнесмен получил российское гражданство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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