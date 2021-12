Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить в Украину. Среди причин – РФ и COVID-19 – посольство

“Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски”, – подчеркивается в сообщении.

The Department of State continues to advise U.S. citizens not to travel to Ukraine due to COVID-19 and to reconsider travel due to increased threats from Russia. Exercise increased caution due to crime and civil unrest. Some areas have increased risks. https://t.co/l0g8wjWOnl

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 20, 2021

Как отметили в посольстве, граждане США “должны знать о сообщениях о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины”. В ведомстве также напомнили об непредсказуемости условий безопасности, “особенно вдоль границ Украины, в оккупированном РФ Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине”.

“Граждане США, решившие поехать в Украину, должны знать, что военные действия России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины”, – сказано в сообщении.

7 декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена изучают варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения РФ на украинскую территорию. В посольстве США заявили, что Штаты пока не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или граждан из Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

