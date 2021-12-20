Кабмин Украины установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты

С 1 февраля 2022 года минимальная стоимость пакета без ручек и боковых складок составит 2 грн, пакета без ручек и со складками или с ручками без складок – 2,50 грн, пакета с ручками и боковыми складками – 3 грн.

“Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки”, – отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

Контекст:

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

Верховная Рада на заседании 1 июня 2021 года приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона №2051-1 “Об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине”. За проект закона проголосовали 297 парламентариев.

С 10 декабря в Украине вступил в силу первый этап ограничений: в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запретили распространение сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 мкм); тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов (изготовленные из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей).

—