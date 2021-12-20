 

Huawei озвучивает свое новогоднее предложение

20.12.2021, 20:46, Новости дня
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Как заявили в китайской компании Huawei, на Новый год станет отличным приобретением новый планшет MatePad 11 с процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Данный гаджет компания представляет специально к надвигающимся праздникам. Диагональ экрана в планшете равна 10,95 дюйма. Частота обновления картинки на нем достигает 120 Гц. Напомним, что еще в начале 2021 года данный показатель считался топовым, а на сегодня он воспринимается уже как стандартный.

Планшет выйдет в нескольких комплектациях. Но для всех версий обеспечен объем оперативной памяти 6 Гб Основных же накопителей три: на 64, 128 или 256 Гб. По заявлению разработчиков, аккумулятор емкостью 7259 мАч позволяет работать на одном заряде в среднем 12 часов.



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