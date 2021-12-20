Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО после внесения залога – адвокат

Об этом дочь убитого Екатерина Старицкая сообщила в Facebook.

“Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия. И да, скоро будет два года, как длятся судебные разбирательства. Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли. А, и электронных браслетов у государства конечно же нет”, – написала она.

https://www.facebook.com/katia.staritskaya/posts/10159225294841888

Адвокат Кожары Денис Ломанов подтвердил Общественному, что его подзащитный покинул СИЗО.

“Да, моего подзащитного выпустили под залог”, – сказал адвокат, не уточняя сумы залога.

В октябре суд продлевал меру пресечения Кожаре до 3 декабря, тогда сумма залога составляла 7 млн грн.

Старицкая 30 ноября писала, что меру пресечения экс-министру снова продлили, а размер залога сократили почти в три раза – в долларовом эквиваленте она составляла немногим более $100 тыс. (порядка 2,7 млн грн).

https://www.facebook.com/katia.staritskaya/posts/10159185076276888

Контекст:

Бизнесмен Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля 2020 года в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая дочь убитого Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО. 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн грн и заключил экс-министра под стражу.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.

23 декабря прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кожары. Его обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012–2014 годах.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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