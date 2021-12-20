Мэр Атрошенко: Забрали у Чернигова 375 млн грн, а дали обязательств на 420 млн. Закономерный вопрос: где брать деньги на развитие?

“Сейчас поступления в бюджет Чернигова составляют 2,406 млрд грн. Если бы поступления от НДФЛ нам оставили, как изначально задумали (как и было в 2014-м году) — 75%, то у нас оставалось бы примерно на 375 млн грн больше. Однако эти средства забрали. И добавили нам обязательств на 420 млн грн по 2021 бюджетному году и примерно на 589 млн грн по 2022 году. Возникает закономерный вопрос: а где же общинам брать деньги на развитие, на поддержание инфраструктуры? И второй вопрос: так есть ли децентрализация? Я считаю, нет. Минфин в бедной, развивающейся стране просто как бухгалтеры сводил госбюджет за счет местных бюджетов”, – подчеркнул Атрошенко.

Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие. Полный текст интервью

Контекст:

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год. Изначально доходы в нем были установлены на уровне 1,084 трлн грн, а расходы – 1,320 трлн грн. После изменений доходы в нем предусмотрены на уровне 1,206 трлн грн, а расходы – 1,444 трлн грн.

В декабре министр финансов Сергей Марченко заявил, что по итогам января – ноября 2021 года государственный бюджет Украины перевыполнен по доходам на 41 млрд грн.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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