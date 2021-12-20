“Хоть бы вареник прикрыла”, “Очень экстравагантно”. 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность

Для выступления артистка выбрала костюм, состоящий из трусов с высокой талией и блузки с вырезами по бокам. Ее образ дополнили высокие сапоги на каблуках и колготы в сетку. Волосы артистки были завиты в мелкие кудри.

На фото певица позирует с широко расставленными ногами, демонстрируя в кадре промежность.

“Как вам мое перевоплощение?” – спросила у подписчиков 43-летняя артистка.

“Ты хоть бы вареник прикрыла”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Какой шикарный образ. Такой дерзкий”, – оценили наряд певицы поклонники.

“В платье намного лучше и женственнее, чем в трусах”, – прокомментировали подписчики.

“Очень экстравагантно и необычно! Очень понравилось с такой прической, у вас какой-то особый шарм”, – написали фаны певицы.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

На фан-аккаунте певицы также опубликовано видео с ее участием, которое было снято в день этого выступления. В ролике певица изображена в профиль.

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Публикация от Фан-аккаунт Ани Лорак * (@anilorak_dobro)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.

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