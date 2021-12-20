МИД Украины помог более 200 украинским компаниям начать работу на иностранных рынках – Кулеба

Министерство помогло более 200 украинским компаниям начать работу на иностранных рынках.

“Мы продвигаем украинский экспорт и привлекаем иностранных инвесторов. Это один из ключевых приоритетов стратегии внешнеполитической деятельности Украины”, – подчеркнул Кулеба.

По его словам, увеличение объемов экспорта и инвестиций в Украину оказывает непосредственное влияние на уровень благосостояния граждан.

“В этом году мы плодотворно поработали на направлении экономической дипломатии. Об этом свидетельствуют конкретные цифры: более 200 украинских компаний приступили к экспорту или открыли представительства за рубежом. Около 100 иностранных компаний уже реализуют или рассматривают экономически важные для нашего государства инвестиционные проекты”, – уточнил Кулеба.

Контекст:

5 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2021 года почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию.

Шмыгаль 18 декабря сообщил, что по итогам 10 месяцев этого года вырос экспорт украинской продукции. По его словам, “главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский союз с долей в 40%”.

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