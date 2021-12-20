 

МИД Украины помог более 200 украинским компаниям начать работу на иностранных рынках – Кулеба

20.12.2021, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство помогло более 200 украинским компаниям начать работу на иностранных рынках.

“Мы продвигаем украинский экспорт и привлекаем иностранных инвесторов. Это один из ключевых приоритетов стратегии внешнеполитической деятельности Украины”, – подчеркнул Кулеба.

По его словам, увеличение объемов экспорта и инвестиций в Украину оказывает непосредственное влияние на уровень благосостояния граждан.

“В этом году мы плодотворно поработали на направлении экономической дипломатии. Об этом свидетельствуют конкретные цифры: более 200 украинских компаний приступили к экспорту или открыли представительства за рубежом. Около 100 иностранных компаний уже реализуют или рассматривают экономически важные для нашего государства инвестиционные проекты”, – уточнил Кулеба.

Контекст:

5 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2021 года почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию.

Шмыгаль 18 декабря сообщил, что по итогам 10 месяцев этого года вырос экспорт украинской продукции. По его словам, “главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский союз с долей в 40%”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / France 24 – китайские рынки приспособились к новой реальности в условиях коронавируса

08.09 / Пытавшихся помочь в эвакуации из Афганистана вооруженных американцев задержали в ОАЭ

17.09 / Участник “Танцев со звездами” Цимбалюк: Килограммы слетают один задругим

03.08 / Советник Ермака: Реакция по поездке Зеленского в Оман была неправильной

06.03 / Появились сообщения о высылке Россией и Францией дипломатов

14.09 / Бренд Hyundai представил новый электрический внедорожник линейки Ioniq

09.10 / “У них достаточно полномочий”. Шмыгаль призвал усилить карантин в трех городах Украины

30.04 / Похитителей собак Леди Гаги арестовали. Назван возраст всех подозреваемых и истинная причина кражи

09.07 / В Аргентине придумали необычный способ лечения коронавируса

05.04 / Mercedes-Benz собирается выпустить электрический внедорожник EQG

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика