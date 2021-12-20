 

В Закарпатье восьмилетний мальчик попросил полицию найти святого Николая ради младшего брата

20.12.2021, 16:48, Новости дня
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“Маленький “заявитель” очень просил полицейских помощи в поиске святого Николая, ведь ему крайне необходимо было отдать очень важное письмо. Сотрудники полиции пообещали ему сделать все возможное и передать письменную просьбу адресату. А когда открыли письмо, были не только удивлены, но и изрядно умилены. Оказалось, что мальчик искренне просит святого Николая принести подарок своему младшему шестилетнему братику, ведь ему необходима инвалидная коляска”, – говорится в релизе. 

Правоохранители вместе с волонтерами нашли коляску. Они устроили мальчику и его братьям встречу с разыскиваемым героем. Кто оделся святым, в полиции не уточнили, но рассказали, что подарки на праздник получили и старший ребенок, который к ним обращался, и двое его младших братьев. 

Фото: zk.npu.gov.ua

Праздничный день запомнился не только детям, но и полицейским, которые “стали свидетелями и участниками истории, где доверие и вера в чудеса исполнили искреннюю детскую мечту”, отметили авторы релиза и опубликовали сюжет о том, как полиция привезла к детям Святого Николая. 

ВИДЕОВидео: ГУНП в Закарпатській області / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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