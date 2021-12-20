В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов

Следственный комитет (СК) Белоруссии проведет допрос польского солдата Эмиля Чечко, попросившего политическое убежище в республике, для проверки обнародованных им фактов об убийствах людей на польско-белорусской границе, сообщило следственное ведомство.

«В пятницу, 17 декабря 2021 года, в СМИ опубликовано интервью с попросившим политическое убежище польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества», – говорится в Telegram-канале СК.

В СК заявили, что следствием будет дана «принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков».

Ранее Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу.

Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.