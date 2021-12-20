 

В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов

20.12.2021, 16:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следственный комитет (СК) Белоруссии проведет допрос польского солдата Эмиля Чечко, попросившего политическое убежище в республике, для проверки обнародованных им фактов об убийствах людей на польско-белорусской границе, сообщило следственное ведомство.

«В пятницу, 17 декабря 2021 года, в СМИ опубликовано интервью с попросившим политическое убежище польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества», – говорится в Telegram-канале СК.

В СК заявили, что следствием будет дана «принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков».

Ранее Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу.

Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / У отставного военного украли Орден Мужества и икону в Москве

21.11 / Общество: Чем финская АЭС угрожает России

31.03 / SAIC представила электромобиль R Auto ES33

25.09 / Страны «четверки» договорились о совместной борьбе в киберпространстве

25.06 / Акция “Лучи Победы” прошла по всей России

15.01 / Страны Азии вновь ужесточают ограничения из-за коронавируса

26.11 / Кирилл Тимошенко рассказал, сможет ли Разумков стать президентом Украины

26.02 / Разумков подтвердил, что голосовал с замечаниями за санкции против Медведчука

08.07 / Школьников в Нью-Йорке переведут на занятия дважды в неделю

02.07 / Осталось обработать менее 5% протоколов: поправки поддержали 78% россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика