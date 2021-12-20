Стандарт срочного захоронения трупов в военное и мирное время решили ввести в России

В РФ впервые вводится нацстандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время», в котором описывается, что власти должны быть готовы для погребения тысяч человек в братских могилах.

Срочное захоронение трупов предполагает комплекс мероприятий по закапыванию тел людей и трупов животных, «погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате ЧС мирного времени», говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

Уточняется, что средства для проведения срочного захоронения трупов будут собирать региональные власти. Предлагается запасаться гробами, средствами индивидуальной защиты, патологоанатомическими мешками, хлорной известью, топливом для транспорта, органоминеральными смесями для укрепления грунта.

«В мирное время создаются запасы гробов (материалов для изготовления гробов) и патологоанатомических мешков из расчета 30% от прогнозируемых безвозвратных потерь, запасы дезинфицирующих средств, применяемых для массовых захоронений из расчета 40% от прогнозируемых потерь (10% средств может быть использовано для проведения противоэпидемических мероприятий в местах первоначального нахождения погибших)», – говорится в документе.

В нем также есть инструкция с рисунками для организации братских могил. В качестве примера, предлагается хоронить 1000 погибших в течение трех суток «с момента нанесения ядерного удара», а также приводятся нормативы по обустройству таких захоронений.

Для закапывания тел планируется задействовать бульдозеры и специально созданные группы людей из ритуальных служб.