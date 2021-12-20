 

Стандарт срочного захоронения трупов в военное и мирное время решили ввести в России

20.12.2021, 16:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ впервые вводится нацстандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время», в котором описывается, что власти должны быть готовы для погребения тысяч человек в братских могилах.

Срочное захоронение трупов предполагает комплекс мероприятий по закапыванию тел людей и трупов животных, «погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате ЧС мирного времени», говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

Уточняется, что средства для проведения срочного захоронения трупов будут собирать региональные власти. Предлагается запасаться гробами, средствами индивидуальной защиты, патологоанатомическими мешками, хлорной известью, топливом для транспорта, органоминеральными смесями для укрепления грунта.

«В мирное время создаются запасы гробов (материалов для изготовления гробов) и патологоанатомических мешков из расчета 30% от прогнозируемых безвозвратных потерь, запасы дезинфицирующих средств, применяемых для массовых захоронений из расчета 40% от прогнозируемых потерь (10% средств может быть использовано для проведения противоэпидемических мероприятий в местах первоначального нахождения погибших)», – говорится в документе.

В нем также есть инструкция с рисунками для организации братских могил. В качестве примера, предлагается хоронить 1000 погибших в течение трех суток «с момента нанесения ядерного удара», а также приводятся нормативы по обустройству таких захоронений.

Для закапывания тел планируется задействовать бульдозеры и специально созданные группы людей из ритуальных служб.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / На Кубе в ходе антиправительственных протестов пропали 500 человек

09.02 / В Англии фанат “Джокера” получил 16 лет тюрьмы. Он сбросил шар для боулинга на человека, поджег себя и выпрыгнул из окна

08.12 / Полиция задержала группу военнослужащих ВСУ, которые торговали оружием из зоны ООС

29.07 / Живое фото смартфона Vivo S7 раскрывает его характеристики

10.08 / Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих

25.06 / Эксперты: Тайна электронного голосования и персональные данные надежно защищены

22.08 / Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось почти до 2,2 тыс. человек

08.08 / Российский траулер загорелся в Норвегии

18.01 / В Фонде госимущества считают давление на ОГХК незаконным и заявляют о попытке отката приватизации

09.07 / Jeep отказывается от продаж Grand Cherokee в комплектации Trackhawk

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика