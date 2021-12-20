В МИД напомнили о «должке» Вашингтона перед Москвой

Москва настаивает, что Вашингтон должен начать воспринимать Россию как равноправного партнера, сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – цитирует его РИА «Новости».

Также Рябков с иронией прокомментировал не подкрепленные фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации указание срочно предотвратить «вторжение» РФ на Украину.

Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать эти сообщения, Рябков сказал: «Никак». «Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», – добавил Рябков.

Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).