 

В металлургии за пять лет зарплаты выросли с учетом инфляции на 80% – эксперт

20.12.2021, 15:17, Новости дня
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“В течение последних пяти лет зарплаты по отрасли поднялась с учетом инфляции на 80%. Ни одна другая отрасль не демонстрировала такого по Украине”, – заявил он.

За последний год группа “Метинвест” увеличила зарплаты персонала на четверть, зарплатный фонд вырос в целом на $157 млн.

Контекст:

По данным Госстата, в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020-го реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине в среднем выросла на 6,9%. В металлургии средняя зарплата составляет 15 827 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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