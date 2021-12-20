В металлургии за пять лет зарплаты выросли с учетом инфляции на 80% – эксперт

“В течение последних пяти лет зарплаты по отрасли поднялась с учетом инфляции на 80%. Ни одна другая отрасль не демонстрировала такого по Украине”, – заявил он.

За последний год группа “Метинвест” увеличила зарплаты персонала на четверть, зарплатный фонд вырос в целом на $157 млн.

Контекст:

По данным Госстата, в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020-го реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине в среднем выросла на 6,9%. В металлургии средняя зарплата составляет 15 827 грн.

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