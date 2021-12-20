В Совфеде исключили введение штрафов за отказ от вакцинации

Штрафы за отказ от вакцинации нельзя вводить, поскольку в РФ нет обязательной вакцинации, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», – цитирует РИА «Новости» Клишаса.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса.

Между тем за минувшие сутки в РФ выявили 27 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания.