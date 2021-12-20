 

Путин и Моди нацелились на дальнейшее развитие партнерства между Россией и Индией

20.12.2021, 14:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре выразили настрой на дальнейшее развитие особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, информирует в понедельник пресс-служба Кремля.

«Обсуждены практические вопросы реализации достигнутых по итогам переговоров договоренностей. Выражен взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер «тепло поблагодарил Нарендру Моди за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита на высшем уровне в Нью-Дели 6 декабря.

Ранее РФ и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях.

До этого Москва и Дели подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства, а также договорились о производстве автомата Калашникова в Индии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин провел в Индии на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке. 



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