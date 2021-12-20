 

Бывший соратник Зеленского указал на изменения в его внешности и поведении

20.12.2021, 14:54, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский стал медленно разговаривать и сильно изменился внешне, считает бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии – другой вообще человек», – рассказал он изданию «Страна.ua».

Богдан добавил, что речь идет не только о внешнем виде украинского лидера, но и о его речи. По его наблюдениям, Зеленский долго строит предложения потому, что не может "вспомнить" нужные слова.

«Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает», – заключил политик.

Напомним, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября упал на 10%, но он все же остается лидером в президентском рейтинге, следует из результатов опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг».



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