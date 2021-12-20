 

Украинская актриса объяснила, почему не надо бояться «вторжения» России

20.12.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться «вторжения» России, сообщила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.

«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И РФ любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – сообщил она в интервью политологу Александру Семченко, передает РИА «Новости».

По ее словам, российский лидер поднял авторитет своей страны на мировой арене. Без его участия не решается ни один вопрос.

«Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или Шольцем, а именно с Путиным», – отметила Титаренко.

Артистка также прокомментировала ситуацию в Донбассе, назвав происходящее позором Украины, которая в течение восьми лет допускает там смерти детей и стариков.

Напомним, Киев считает, что Москва готовит вторжение на территорию Украины. Российская сторона не раз отвергала подобные заявления. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Клинт Иствуд отсудил 6,1 млн долларов у объявившей о его уходе из кино компании

13.12 / В Париже во время акции протеста задержаны 142 человека

03.11 / В Германии заявили о неспособности либералов бороться с исламизмом

14.09 / Действующий глава Ростовской области Голубев победил на выборах с 65,6% голосов

15.10 / Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию

15.10 / В РФ начались продажи обновленного кроссовера KIA Sorento 2022 модельного года

26.06 / Первая европейская страна сняла все ограничения по коронавирусу

28.02 / В ДТП в Дагестане погибли двое полицейских

20.02 / В Польше рассказали о планах перепродать Украине вакцину от COVID-19

22.11 / На рынок вышел новый TV-процессор Pentonic 2000

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика