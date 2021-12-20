В СПЧ отреагировали на законопроект об ужесточении наказания за пытки

Законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки усилит внимание к проблеме, а в силовых структурах появится понимание, что никто не собирается мириться с существующим положением вещей, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Государственную думу внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса России, устанавливающих ответственность за пытки, которые организованны представителями власти.

«Этот законопроект, прежде всего, усилит внимание к проблеме, в силовых структурах появится понимание, что никто не собирается мириться с существующим положением вещей. Внимание к этой проблеме на самом высоком уровне, и на недавней встрече Совета по правам человека с президентом глава государства также озвучивал недопустимость пыток и необходимость ужесточения ответственности», – говорит Брод.

Собеседник отметил, что о необходимости данного законопроекта говорится уже не первый год, и также звучали рекомендации профильного комитета ООН, который занимается противодействием пыток. Кроме того, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вместе с экспертами-правозащитниками внесла свои предложения для законодателей.

«То, что в течение последних лет ежегодно появляется информация о пытках, а также то особо страшное и циничное видео, появившееся недавно, которое заставило всех ужаснуться – все это складывается в некую систему обозначения проблемы и противодействия ей», – подчеркивает собеседник.

При этом член СПЧ обращает внимание на то, что сам законопроект все-таки нуждается в общественном экспертном обсуждении. Он видит, что в законодательстве не выделяется отдельная статься по пыткам, а добавляется конкретизация понятия в уже существующие статьи, усиливается ответственность до 12 лет, а также увеличиваются сроки расследования по этим делам.

Однако то, как это будет применяться на практике, покажет только время. По его словам, все зависит от желания самой системы «поставить заслон пыткам», поскольку это работа и с сотрудниками исправительных учреждений, и должное взаимодействие с правоохранителями, потому что если у осужденных будет беспрепятственная обратная связь с обществом, правозащитными структурами, то тогда информация о нарушении их прав будет опубличиваться и приниматься меры реагирования.

«Нужно продолжать работу над открытостью системы, уметь признавать проблемы, искать пути для их разрешения – это тоже требует определенных усилий, мужества, ответственности. Готова ли система ФСИН с новым руководством вызовам – покажет время. Планируется встреча нового обновленного общественного совета с руководителем ФСИН. Поэтому, будем вести мониторинг, вносить изменения в систему ФСИН, а также работать над законопроектом, а позже над его практикой», – заключил Брод.

Осенью 2021 года в Сети опубликовали ряд видеороликов, снятых в саратовской Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН и других колониях. На кадрах видно, как над заключенными издеваются, применяют пытки, в том числе сексуальное насилие. По факту сообщения начались проверки, было возбуждено 12 уголовных дел. Член Общественного совета при ФСИН, замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с газетой ВЗГЛЯД заверил, что Общественная палата и руководство ФСИН просто так не оставят данные инциденты.