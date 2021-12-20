В ОНФ рассказали о новых законодательных инициативах

В 2022 году по инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ) фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) могут получить право на продажу лекарств, в охране школ могут задействовать росгвардию, рассказал руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.

Кузнецов упомянул случай, когда в Ростовской области закрылся аптечный пункт. При этом автобус в райцентр, где есть аптека, ходит всего четыре раза в неделю. Обсуждая ситуацию с Минздравом, «Народный фронт» предложил продавать лекарства в ФАПах, по крайней мере средства первой необходимости, и там, где нет аптек. Минздрав идею поддержал, отметил он «Известиям».

В связи с несколькими вооруженными нападениями на учебные заведения в 2021 году ОНФ совместно с Росгвардией хотят добиться, чтобы школы получили качественную охрану. Речь идет о профессионально подготовленных сотрудниках лицензированных организаций. По словам Кузнецова, на такой проект не хватит муниципальных бюджетов, за счет которых содержатся школы, а значит, решение должно быть принято на региональном уровне.

«Если комплексный анализ покажет, что в дотационных регионах не хватает средств, будем стучаться в правительство, просить выделить на это деньги. Это то, на чем нельзя экономить», – сообщил Кузнецов.

В разговоре о будущих инициативах ОНФ глава исполкома упомянул также совместный с организацией «Лиза Алерт» проект – браслеты с NFC-метками для людей преклонного возраста, у которых имеются проблемы с памятью. Таких пропавших обычно очень сложно найти, а в подобных браслетах можно будет хранить самую важную информацию о человеке: имя, возраст, адрес дома.