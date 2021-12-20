 

Песков заявил об отсутствии в РФ преследований по политическим убеждениям

20.12.2021, 13:12, Новости дня
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Никого в РФ не преследуют по политическим убеждениям, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об упрощенном получении украинского гражданства «преследуемыми» в России.

«Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или преступлений. Но каких-то политических преследований в РФ нет», – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, формулировка украинского закона неверна по сути.



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