 

Список сервисов на «Госуслугах» решили расширить

20.12.2021, 13:12, Новости дня
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Правительство в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал «Госуслуги», речь идет, в том числе, о пособиях на детей, приеме налоговых деклараций и регистрации прав на недвижимость, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов России, на сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.

«Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость. Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город», – добавил Мишустин.

По его словам, субъекты РФ также смогут разместить на едином портале дополнительные услуги, например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание и предоставление бесплатного жилья.

Ранее Генпрокуратура поддержала идею записи на свидания в колониях через «Госуслуги».



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