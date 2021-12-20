Гражданам Израиля запретили посещение Германии, США и еще восьми стран

Правительство Израиля утвердило запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии, сообщила канцелярия премьера.

«Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с полуночи 22 декабря [01.00 мск 22 декабря] при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)», – передает ТАСС заявление канцелярии.

Ранее министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов сообщил, что иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат.