 

Гражданам Израиля запретили посещение Германии, США и еще восьми стран

20.12.2021, 10:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Израиля утвердило запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии, сообщила канцелярия премьера.

«Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с полуночи 22 декабря [01.00 мск 22 декабря] при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)», – передает ТАСС заявление канцелярии.

Ранее министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов сообщил, что иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Украина похвасталась успехами в борьбе с книгами

04.05 / “Быть осторожным, когда появляется что-то новое – нормально”. 28-летняя Ловато вакцинировалась от коронавируса

15.02 / Рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко

30.08 / Число жертв урагана “Лаура” в США достигло 16

12.02 / Определены цели будущих исследований для повышения урожайности культур

02.10 / В МИД Украины считают, что критика уровня реформ в стране от Евросоюза “оторвана от реальности”

09.05 / SRF – в США уже не знают, чем заманить людей на работу

23.01 / В Санкт-Петербурге полицейский ударил ногой в живот пожилую женщину

25.06 / Гаагский прокурор обвинил президента Косово в военных преступлениях

17.04 / Восемь человек во Франции стали жертвами тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика