 

В Украине количество ФЛП в этом году выросло до 2 млн

20.12.2021, 10:04, Новости дня
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Это самые большие показатели за последние пять лет. 

“После очищения от спящих фопов в 2016-2017 годах украинская “фопономика” показывает устойчивый прирост. Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФЛП даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации”, – уточнили в публикации.

В сообщении также отметили, что в Украине уже несколько лет растет количество частных предпринимателей.

Контекст:

На счетах украинских ФЛП хранится 58 млрд грн, это рекордная сумма за последние девять лет. В 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн, сообщил 28 октября 2021 года “Опендатамедіа”.

По данным экспертов, количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тыс. ежемесячно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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