 

Суровая зима грозит жителям Афганистана голодом и нищетой

20.12.2021, 10:01, Новости дня
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Во Всемирной продовольственной программе ООН предупредили, что суровая зима может привести к ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью в Афганистане, пишет CNN. Как отмечает телеканал, это, в свою очередь, может вынудить афганцев прибегать ко всё более отчаянным мерам, включая использование детского труда, заключение ранних браков и даже торговлю детьми.

Первый снегопад в Кабуле. Для этих детей игра в снежки — весёлая забава. Однако для множества афганцев, которым предстоит первая зима при «Талибане»*, холода — признак того, что им предстоят тяжёлые времена.

По словам этого мужчины, снегопад — повод для радости и празднования для богатых людей, однако для рядовых афганцев, бедных и беспомощных, он подобен яду. И без того шаткая после десятилетий войны экономика страны оказалась на грани краха с тех пор, как в августе «Талибан» захватил власть.

Миллиарды долларов иностранной помощи, на которую полагался Афганистан для гуманитарной помощи и финансирования правительства, была остановлена. А США заморозили резервные активы Центрального банка Афганистана на сумму 9,5 миллиарда долларов. Миллионы афганцев остались без работы, а цены на еду и топливо выросли, сделав множество предметов первой необходимости слишком дорогими, чтобы люди могли их купить.

Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что суровая зима может привести в стране к — цитата — «лавине» голода и нищеты. По словам представителей группы по оказанию помощи, 98 процентов афганцев недоедают, то есть на 17 процентов больше жителей страны с момента захвата власти «Талибаном».

ТОМПСОН ФИРИ, официальный представитель Всемирной продовольственной программы: С наступлением суровой зимы семьи прибегают к отчаянным мерам: девять из каждых десяти семей покупают менее дорогие продукты, восемь из десяти едят меньше, а семь из десяти берут продукты в долг, чтобы прожить.

По его словам, отсутствие продовольственной безопасности приведёт к дальнейшему обнищанию людей, что заставит семьи прибегать ко всё более отчаянным мерам, для того чтобы выжить, включая использование детского труда, заключение ранних браков и даже торговлю детьми.

В субботу высокопоставленные представители «Талибана» призвали страны предоставить им заблокированную помощь, заявив, что её отсутствие вредит рядовым гражданам и заставит эмигрировать ещё больше семей.

Сделать трудный выбор предстоит международному сообществу и прежде всего жителям Афганистана, которых вновь оставили за бортом.

Майкл Холмс, CNN.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Материал предоставлен CNN International. 

Дата выхода в эфир 19 декабря 2021 года.



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