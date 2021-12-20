 

“Шикарный костюм!” Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна

20.12.2021, 8:26, Новости дня
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На снимках 39-летняя певица облачена в темные полупрозрачные брюки выше щиколотки и полупрозрачный гольф. По словам Мейхер, костюм выполнен из 100% шерсти и стоит 4,8 тыс. грн.

“Богиня любви и красоты”, – восхитился в комментариях подписчик певицы с ником dan.pyrkov.

“Шикарный костюм!” – написала my_name_is_juliaaaaa.

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A post shared by MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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