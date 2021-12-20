 

“Невероятная”. Звезда “Великолепного века” Узерли показала, как выглядит в классическом костюме и в бриллиантах

20.12.2021, 8:16, Новости дня
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На фото 38-летняя артистка позирует с распущенными волосами и в белом классическом костюме-тройке.

Пост Узерли набрал больше 126 тыс. лайков.

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“Самая красивая”, – прокомментировала фотосессию dianochka817.

“Невероятная”, – считает ivanshtibel.

“Голубые бриллианты для голубоглазой красавицы”, – написала roopa5904.

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век”.

У актрисы двое детей: дочь Лара (2014) от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем и дочь Лили Кои (2021). Имя отца младшей девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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