Нефть подешевела из-за коронавирусных рисков

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают на 2% на неуверенности в спросе на сырье из-за продолжающегося распространения нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,57%, до 71,63 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 3,09%, до 68,67 доллара, передает РИА «Новости».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», оценивается как «очень высокий», вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. Это грозит очередными карантинными ограничениями, которые неизбежно скажутся на перспективах глобальной экономики и спроса на сырье, что негативно для стоимости нефти.

При этом по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки были зафиксированы рекордные более чем 93 тыс. новых инфицирований коронавирусом в целом. А Австрия ранее уже ввела особые требование для въезда на свою территорию по этому поводу.

Переживают очередной подъем заболеваемости COVID и США и ожидают дальнейшего распространения «омикрона», который, как считается, обладает повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи спрогнозировал подъем заболеваемости с повышенной нагрузкой на американские больницы по мере распространения нового штамма. По его словам, США ждут сложные недели.

«Нынешний рост случаев заражения вирусом, вероятно, может привести к тому, что некоторые американцы отменят свои планы на праздники», – считают аналитики Oanda, которых цитирует Wall Street Journal.