 

Нефть подешевела из-за коронавирусных рисков

20.12.2021, 8:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают на 2% на неуверенности в спросе на сырье из-за продолжающегося распространения нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,57%, до 71,63 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 3,09%, до 68,67 доллара, передает РИА «Новости».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», оценивается как «очень высокий», вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. Это грозит очередными карантинными ограничениями, которые неизбежно скажутся на перспективах глобальной экономики и спроса на сырье, что негативно для стоимости нефти.

При этом по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки были зафиксированы рекордные более чем 93 тыс. новых инфицирований коронавирусом в целом. А Австрия ранее уже ввела особые требование для въезда на свою территорию по этому поводу.

Переживают очередной подъем заболеваемости COVID и США и ожидают дальнейшего распространения «омикрона», который, как считается, обладает повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи спрогнозировал подъем заболеваемости с повышенной нагрузкой на американские больницы по мере распространения нового штамма. По его словам, США ждут сложные недели.

«Нынешний рост случаев заражения вирусом, вероятно, может привести к тому, что некоторые американцы отменят свои планы на праздники», – считают аналитики Oanda, которых цитирует Wall Street Journal.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / “Мы очень заинтересованы”. Степанов призвал украинцев тестироваться на коронавирус

27.04 / Россия решила помочь Индии «Спутником V», а Соединенные Штаты – AstraZeneсa

08.10 / Назван максимальный размер пособия по безработице в 2022 году

09.06 / В Днепре спасли пациента с COVID-19 со 100-процентным поражением легких

13.07 / Instagram запустил новую функцию проверки безопасности аккаунтов

07.05 / Фонд борьбы с коррупцией Навального перевез часть сотрудников в Грузию

30.06 / Эксперты назвали необходимые для депутата будущей Госдумы качества

20.03 / Британская армия планирует стать самой эффективной и новаторской в мире

29.05 / НАСА озвучило планы по полетам астронавтов на «Союзах»

24.06 / ЕС ввел экономические санкции против Беларуси, в США вынесли первый приговор за штурм Капитолия. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика