 

Японские космические туристы вернулись на Землю с МКС

20.12.2021, 6:34, Новости дня
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Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-20», на борту которого находятся космонавт Александр Мисуркин, а также японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано, приземлился в Казахстане.

В 2.50 мск корабль отстыковался от МКС. В 5.18 мск двигательная установка «Союза» включилась для выдачи тормозного импульса, началось схождение корабля с орбиты. Корабль разделился на отсеки и через несколько минут вошел в атмосферу Земли. Спускаемый аппарат приземлился юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Комментатор пуска из подмосковного Центра управления полетами объявил о хорошем самочувствии туристов и космонавта. Аппарат, по его словам, приземлился вертикально и его уже взяли под охрану, передает РИА «Новости».

На МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.

8 декабря космический корабль «Союз МС-20» доставил японских космических туристов Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано, а также российского космонавта Александра Мисуркина на МКС. Полет занял около шести часов. Раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе солнечных панелей, прошло штатно.



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