Депардье предъявили обвинение в изнасиловании во Франции

Французские правоохранители предъявили актеру Жерару Депардье обвинение в изнасиловании. Актриса Шарлотта Арнольд сообщила, что стала «жертвой Депардье».

Источники сообщают, что актриса приезжала к режиссеру домой для «неформальной репетиции пьесы». По данным СМИ, речь идет о двух эпизодах – девушка приезжала в особняк Депардье 7 и 13 августа 2018 года, передает Пятый канал со ссылкой на Brytfmonline и Agence France-Presse.

Арнольд сообщила в Twitter, что «больше не может молчать».

Напомним, в 2019 году расследование по делу закрыли из-за невозможности выяснять обстоятельства произошедшего, но в 2020 году его возобновили. Теперь жертва подала апелляцию, а Депардье дал показания. Депардье не признал вины.