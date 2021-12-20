 

США обвинили в провоцировании третьей мировой войны

20.12.2021, 0:26, Новости дня
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Профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada заявил, что действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне.

«По части внешней политики в глаза бросается безответственное отношение (Вашингтона) к взвешиванию рисков начала третьей мировой войны и откладывание решений по контролю за выбросом парниковых газов, повышающих температуру на нашей планете», – цитирует его статью РИА «Новости».

Профессор считает, что именно агрессивное поведение НАТО и США угрожает существованию всего человечества.

«Американские политические лидеры не только ведут себя высокомерно и очень рискованно пренебрегают чувством такта в многополярном мире, но еще и отвергают вестфальскую систему (принцип государственного суверенитета), действующую в ООН», – написал Саксе-Фернандес.

Ранее Байдена предостерегли от «третьей мировой» из-за Киева.



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