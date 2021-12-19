Полиция пообещала проверить данные об «избиении дельфинов» в океанариуме

Полиция в случае обращения зоозащитников проверит данные из соцсетей, что тренер в океанариуме Екатеринбурга якобы бьет дельфинов во время дрессировки, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«Как только обращение зоозащитников поступит в территориальное УВД, оно будет в установленном порядке зарегистрировано. По нему проведут проверочные мероприятия, опросят владельцев заведения и примут обоснованное решение с принятием мер реагирования, если информация о насилии над животными подтвердится», – рассказал он РИА «Новости».

Директор океанариума Екатерина Показаньева в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» заявила, что информация о жестоком обращении с животными в заведении не соответствует действительности. Она подчеркнула, что тренер при помощи указки шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть.

Как подчеркнула Показаньева, в связи с инцидентом в океанариуме была проведена внутренняя проверка: просмотрено видео тренировочных процессов за несколько месяцев – фактов, подтверждающих любое жестокое обращение, не выявлено. По ее словам, в полицию подано заявление за распространение заведомо ложных сведений.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео дрессировки дельфинов в екатеринбургском океанариуме, на котором тренер бьет палкой по воде и, как утверждает автор, несколько раз попадает по животному.