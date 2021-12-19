Все горняки на шахте в Кузбассе вышли на поверхность

Все 128 горняков на шахте имени Рубана в Кемеровской области, где произошло нагревание угольного пласта, выведены на поверхность, сообщили в МЧС России.

«Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Ранее сообщалось, что на поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.