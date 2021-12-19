 

Из шахты имени Рубана в Кузбассе вывели 120 горняков

19.12.2021, 19:18, Новости дня
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На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта, информирует пресс-служба МЧС России.

«На 18.30 (мск) на поверхность выведено 120 человек. Эвакуация продолжается. На месте работают четыре отделения Кемеровского ВГСО», – приводит сообщение РИА «Новости».

Между тем в компании «СУЭК-Кузбасс» сообщили, что пострадавших в результате нагревания пласта на шахте имени Рубана в Кузбассе нет.

«Все выходят, сейчас все должны выйти. Предварительная причина – самонагревание пласта и сработали соответствующие датчики, и по протоколу безопасности люди обязаны выйти на поверхность, что сейчас и происходит. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет», – пояснили в пресс-службе компании.

Также сообщается, что рокуратура Кузбасса организовала проверку.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор города Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов», – сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что нагревание пласта произошло на шахте им. Рубана в Кузбассе.



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