 

Стало известно состояние остающихся в шахте им. Рубана горняков

19.12.2021, 19:18, Новости дня
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Со всеми горняками, не вышедшими на данный момент на поверхность в шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе, есть связь, газовая обстановка в шахте нормальная, сообщили в пресс-службе компании СУЭК.

«Со всеми людьми есть связь… видно где, кто, как находится, выходит и кто выходит. Среди тех, кто вышел, пострадавших нет. Те, кто в шахте, датчики показывают, что они двигаются, выходят на поверхность, их видно до метра. Система позволяет видеть каждого шахтера до метра, у него у каждого в фонарике стоит датчик метана… газовая атмосфера в шахте нормальная», – приводит сообщение РИА «Новости».

Также в компании сообщили, что работа шахты временно приостановлена.

Напомним, на поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.



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