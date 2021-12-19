Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения

“С днем рождения, Джаззи! Моей девочке сегодня исполняется шесть лет. Она сильная, милая, независимая, счастливая, творческая, уверенная и, что самое главное, любящая и добрая. И с озорным чувством юмора. Интересно, откуда оно у нее?” – подписал актер публикацию, а также добавил, что у дочери уже есть в жизни пример, на который ей следует равняться.

“И, наконец, запомни: нет никого лучше твоей мамы. И нет более великой женщины в твоей жизни, на которую ты могла бы смотреть и учиться у нее!” – написал Джонсон.

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Публикация от therock (@therock)

Контекст:

Дуэйн Джонсон родился 2 мая 1972 года в Хейварде, Калифорния, в семье известного рестлера Рокки Джонсона и промоутера Аты Майвиа.

Наиболее известные роли Джонсон исполнил в фильмах “Форсаж 7”, “Форсаж 8”, “Спасатели Малибу”.

16 декабря 2015 года у Джонсона и его девушки, американской певицы Лорен Хэшиан родилась дочь Джасмин Лия Джонсон. 17 апреля 2018 года Дуэйн Джонсон в третий раз стал отцом – у него и Хэшиан родилась вторая дочь Тиана Джия Джонсон. 18 августа 2019 года пара поженилась на Гавайях.

Также у Джонсона есть старшая дочь – Симон Александра, которая родилась в браке с Дэни Гарсиа в 2001 году.

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