 

Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения

19.12.2021, 17:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С днем рождения, Джаззи! Моей девочке сегодня исполняется шесть лет. Она сильная, милая, независимая, счастливая, творческая, уверенная и, что самое главное, любящая и добрая. И с озорным чувством юмора. Интересно, откуда оно у нее?” – подписал актер публикацию, а также добавил, что у дочери уже есть в жизни пример, на который ей следует равняться.

“И, наконец, запомни: нет никого лучше твоей мамы. И нет более великой женщины в твоей жизни, на которую ты могла бы смотреть и учиться у нее!” – написал Джонсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от therock (@therock)

Контекст:

Дуэйн Джонсон родился 2 мая 1972 года в Хейварде, Калифорния, в семье известного рестлера Рокки Джонсона и промоутера Аты Майвиа.

Наиболее известные роли Джонсон исполнил в фильмах “Форсаж 7”, “Форсаж 8”, “Спасатели Малибу”.

16 декабря 2015 года у Джонсона и его девушки, американской певицы Лорен Хэшиан родилась дочь Джасмин Лия Джонсон. 17 апреля 2018 года Дуэйн Джонсон в третий раз стал отцом – у него и Хэшиан родилась вторая дочь Тиана Джия Джонсон. 18 августа 2019 года пара поженилась на Гавайях.

Также у Джонсона есть старшая дочь – Симон Александра, которая родилась в браке с Дэни Гарсиа в 2001 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Рубль вырос к доллару

11.07 / Истребители поднимались на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

28.06 / Ващиковский – у Польши нет достойной альтернативы дружбе с США

04.10 / Пхеньян и Сеул восстановили каналы связи

25.02 / Венесуэла объявила персоной нон грата посла ЕС

21.08 / В Индии разработали технологию получения водорода из пожнивных остатков

07.03 / Убийство полицейской в Киеве. Задержанной женщине сообщили о подозрении

20.08 / МАУ отменила рейсы в 12 городов из-за продления карантина

16.06 / Байден: Есть реальная перспектива значительного улучшения американо-российских отношений. Угроз на встрече с Путиным не было

10.05 / Афганистан и “Талибан” объявили перемирие по случаю окончания Рамадана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика