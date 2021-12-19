 

Бесплатные поставки «Спутника V» планируют начать с Африки

19.12.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия может организовать первые безвозмездные поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Африки, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в программе «Москва. Кремль».

«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия «омикрона», – цитирует его РИА «Новости».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сообщалось, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, РФ готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Jeep полностью откажется от дизельных и бензиновых двигателей V8

13.05 / Трубопровод Colonial Pipeline оправился после кибератаки, но паника на заправках не стихает

20.01 / Авария судна Arvin. Пять спасенных моряков вылетели в Украину

09.12 / Для Байдена Путин остается необъяснимым инопланетным явлением, действующим вопреки здравому смыслу – Невзоров

12.08 / Названы способы избавиться от телефонных мошенников

09.02 / Suzuki представила супербайк Suzuki Hayabusa нового поколения

02.08 / Zoom выплатит пользователям $85 млн за нарушение конфиденциальности

22.03 / Россия выступила за создание коалиции стран против незаконных санкций

25.08 / HDN – в сентябре в Турции вводят обязательные ПЦР-тесты для непривитых

17.08 / Боевики на Донбассе начали активно минировать территорию возле линии разграничения – украинская разведка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика