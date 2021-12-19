Бесплатные поставки «Спутника V» планируют начать с Африки

Россия может организовать первые безвозмездные поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Африки, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в программе «Москва. Кремль».

«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия «омикрона», – цитирует его РИА «Новости».

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Ранее сообщалось, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, РФ готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.