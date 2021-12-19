 

“Все плохие девочки надевают платья принцесс”. Цибульская засветила декольте в роскошном наряде

19.12.2021, 16:28, Новости дня
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Образ 36-летней Цибульской на снимках дополнили белые рукава-фонарики и серебристые браслеты.

“В ночь на святого Николая все плохие девочки надевают платья принцесс, чтобы казаться хорошими”, – подписала она публикацию и попросила подписчиков выбрать, какое из трех фото им понравилось больше всего.

“Вау! Сказочная”, – прокомментировала фото snizhanatomko.

“Невероятная красавица, крутая брюнетка”, – написал bogdan11051105.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу “Фабрика звезд” на “Новом канале”. Сольную карьеру артистка начала в 2009 году. В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом “По барабану”, посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – “Сукня біла”, “Сонечко”, “Чекаю. Цьом”, “Киця”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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