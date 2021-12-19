Вучич предрек Европе «энергетический хаос»

Энергетическая ситуация в Европе ухудшается, в части континента наступает «полный хаос», сообщил президент Сербии Александр Вучич во время осмотра ТЭЦ «Костолац».

«В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы. Это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», – цитирует ТАСС Вучича.

Ранее президент Сербии заявил, что Европу ожидают большие трудности в связи с подорожанием электроэнергии, которое вызвано безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков.