 

Вучич предрек Европе «энергетический хаос»

19.12.2021, 14:51, Новости дня
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Энергетическая ситуация в Европе ухудшается, в части континента наступает «полный хаос», сообщил президент Сербии Александр Вучич во время осмотра ТЭЦ «Костолац».

«В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы. Это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», – цитирует ТАСС Вучича.

Ранее президент Сербии заявил, что Европу ожидают большие трудности в связи с подорожанием электроэнергии, которое вызвано безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков. 



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