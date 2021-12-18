 

Пьяная мать в Петербурге оставила ребенка с ожогами без помощи на три дня

18.12.2021, 10:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Младенца в Санкт-Петербурге доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением психотропными веществами. Выяснилось, что ожоги мальчик получил несколько дней назад.

По данным «Рен ТВ», мать малыша не оказывала ему помощь. Женщина была пьяна и отказывалась, чтобы ребенка госпитализировали. Медики установили, что ожоги ребенок получил за три-четыре дня до осмотра.

Отец ребенка находится в командировке. Малыша удалось госпитализировать в детскую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мать бросила годовалую дочь в хостеле в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Винницкая область может покинуть “красную” зону карантина – Шмыгаль

03.09 / Лерос: Зеленский сказал, что если меня не исключат, он распустит парламент

20.09 / Через неделю состоится презентация таинственного смартфона Civi

28.10 / “Лесби паник”, “Утренняя девочка”. Звезда “Великолепного века” Узерли расставила ноги перед объективом

02.08 / Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе

12.10 / Азербайджан обвинил Армению в гибели 41 мирного жителя

30.10 / Новый кроссовер Peugeot 5008 подорожал в РФ на 10 тысяч рублей

02.01 / В Ровенской области на ходу загорелся поезд “Николаев – Рахов”

01.07 / Крушение самолета МАУ в Иране. Украину официально пригласили принять участие в расшифровке черных ящиков

26.06 / ЧФ начал следить за зашедшим в Черное море американским эсминцем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика