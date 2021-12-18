Пьяная мать в Петербурге оставила ребенка с ожогами без помощи на три дня

Младенца в Санкт-Петербурге доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением психотропными веществами. Выяснилось, что ожоги мальчик получил несколько дней назад.

По данным «Рен ТВ», мать малыша не оказывала ему помощь. Женщина была пьяна и отказывалась, чтобы ребенка госпитализировали. Медики установили, что ожоги ребенок получил за три-четыре дня до осмотра.

Отец ребенка находится в командировке. Малыша удалось госпитализировать в детскую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мать бросила годовалую дочь в хостеле в Москве.