 

В Малайзии произошло крупное ДТП с 10 погибшими

18.12.2021, 8:02, Новости дня
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В аварии с несколькими автомобилями на скоростной магистрали в Малайзии погибли 10 человек, из них восемь – дети, сообщают информационные агентства.

Происшествие случилось в малазийском штате Селангор вечером в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Столкнулись три легковушки и грузовик с полуприцепом, сообщил глава департамента пожарно-спасательной службы штата Норазам Хамис.

«В результате аварии пострадали 17 человек, 10 из которых были признаны погибшими. Погибли мужчина и женщина, а остальные восемь жертв – дети», – отметил он.

Для поднятия трейлера с раздавленной машины пришлось применять кран. 



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