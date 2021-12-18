В Малайзии произошло крупное ДТП с 10 погибшими

В аварии с несколькими автомобилями на скоростной магистрали в Малайзии погибли 10 человек, из них восемь – дети, сообщают информационные агентства.

Происшествие случилось в малазийском штате Селангор вечером в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Столкнулись три легковушки и грузовик с полуприцепом, сообщил глава департамента пожарно-спасательной службы штата Норазам Хамис.

«В результате аварии пострадали 17 человек, 10 из которых были признаны погибшими. Погибли мужчина и женщина, а остальные восемь жертв – дети», – отметил он.

Для поднятия трейлера с раздавленной машины пришлось применять кран.