В Москве спрогнозировали снег и гололедицу
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Жителей столицы в субботу ожидает снег, температура воздуха не поднимется выше минус 1 градуса, сообщили в Гидрометцентре.
В городе температура будет от минус 3 до минус 1 градуса Цельсия, выпадет снег, на западе Московской области снега ожидается больше, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ветер – 3-5 метров в секунду, давление составит 745 мм ртутного столба.
Ночью жителей Москвы и Подмосковья ожидает сильный снег, температура опустится до минус 4 градусов.
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