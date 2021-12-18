 

В Москве спрогнозировали снег и гололедицу

18.12.2021, 6:33, Новости дня
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Жителей столицы в субботу ожидает снег, температура воздуха не поднимется выше минус 1 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

В городе температура будет от минус 3 до минус 1 градуса Цельсия, выпадет снег, на западе Московской области снега ожидается больше, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер – 3-5 метров в секунду, давление составит 745 мм ртутного столба.

Ночью жителей Москвы и Подмосковья ожидает сильный снег, температура опустится до минус 4 градусов.



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