Самолет Минобороны доставил гуманитарный груз для Афганистана

Российский самолет группы военно-транспортной авиации Минобороны приземлился в аэропорту Кабула, он доставил груз гуманитарной помощи, сообщили в министерстве.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул. Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что на борту самолета находится гуманитарный груз от РФ для жителей Афганистана.

В начале декабря сообщалось, что три российских самолета прибыли в Афганистан для эвакуации российских граждан, они также доставили гуманитарную помощь.