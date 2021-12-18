 

Самолет Минобороны доставил гуманитарный груз для Афганистана

18.12.2021, 6:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский самолет группы военно-транспортной авиации Минобороны приземлился в аэропорту Кабула, он доставил груз гуманитарной помощи, сообщили в министерстве.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул. Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что на борту самолета находится гуманитарный груз от РФ для жителей Афганистана.

В начале декабря сообщалось, что три российских самолета прибыли в Афганистан для эвакуации российских граждан, они также доставили гуманитарную помощь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Климкин: Я очень побаиваюсь, что Путин “проглотит” Беларусь и договорится с Лукашенко о размещении российских войск

23.08 / Путин отметил роль армейских игр в международном сотрудничестве

16.10 / Гордон призвал мировое сообщество заступиться за Саакашвили

14.10 / Лавров заявил об отсутствии перспективы подписания СНВ-3

07.09 / В ЕС сказали, что нужно Белоруссии

28.07 / Гейтс раскритиковал тестирование на коронавирус в США

27.11 / “Соврали 100 500 раз”. Богдан заявил, что Зеленский на пресс-марафоне говорил неправду, и привел примеры

04.03 / Видео исполнения гимна РФ канадским тренером «Магнитки» впечатлило пользователей

12.09 / Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в Украину – глава Минэнерго

17.01 / Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика