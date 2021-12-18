 

Apple займется разработкой модулей беспроводной связи

18.12.2021, 6:24, Новости дня
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Компания Apple набирает специалистов в команду, которая займется разработкой фирменных модулей для обеспечения беспроводной связи. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.

По мнению экспертов, создание специального подразделения является еще одним подтверждением того, что «Яблочная» компания продолжает локализацию производства самых важных комплектующих в своих стенах.

На сегодня известно, что Apple готова принять на конкурсных условиях несколько десятков инженеров, которые начнут работать в Калифорнии. Одной из главных задач для них станет разработка заменителей для комплектующих, закупаемых сегодня у компании Qualcomm. Также Apple намерена сократить закупки у Broadcom и Skyworks.



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