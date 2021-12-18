В РФ начались продажи умных часов для детей Huawei Watch Kids 4

Китайская компания Huawei уже открыла свободные продажи детских умных часов Huawei Watch Kids 4. Цена наручного устройства в базовом исполнении составляет 12 тыс. 990 руб. Также доступна версия Watch Kids 4 Pro.

Основная функция такого гаджета состоит в том, чтобы обеспечить постоянный контроль родителей за тем, где находятся их дети и что их окружает.

На часах установлены приложения, которые позволяют осуществлять видеозвонки. Размер экрана на смарт-гаджете – 1,41 дюйма. Процессор обеспечивает 1 Гб оперативной памяти. Кроме того, есть накопитель на 8 Гб. Камера работает на широкоугольном датчике с разрешением 5 Мп. Аккумулятор емкостью 800 мАч обеспечивает длительный период автономной работы.