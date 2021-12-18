Эксперт – «Восточное партнёрство» задумано не для расширения ЕС, а для противодействия России

Стратегическая цель проекта ЕС «Восточное партнёрство» заключается в предотвращении полной зависимости этих стран от России, которая однозначно причисляет их к сфере своего влияния, уверена глава Центра международных отношений Малгожата Бониковская. В беседе с порталом Fakt она признала, что формула одинакового отношения ко всем шести странам не сработала, потому что у каждой из них своя внутренняя ситуация и геополитические условия.



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«Инициатива «Восточного партнёрства» — это вовсе не составная часть политики расширения ЕС, а политика соседства. Это означает, что суть состоит не в членстве этих стран в ЕС, а в углублении политических связей и экономической интеграции с Западом. Если этот процесс будет протекать хорошо, мы не исключаем вариант присоединения, но это, конечно же, в более долгосрочной перспективе», — такими словами прокомментировала последний саммит «Восточного партнёрства» в Брюсселе, в ходе которого прозвучало много красивых фраз, но никаких конкретных сроков, глава Центра международных отношений Малгожата Бониковская.

В интервью порталу Fakt она напомнила что «Восточное партнёрство» подразумевает под собой формулу построения отношений ЕС с его восточными соседями. Это существенная часть политики соседства особенно потому, что три из шести стран находятся непосредственно на границе с ЕС, выступая тем самым неким буфером между Западом и Россией. Остальные три расположены на Кавказе, который в свою очередь отделяет Россию от Турции — страны-кандидата в ЕС.

Любая нестабильная ситуация в этих двух регионах не проходит бесследно для ЕС, поэтому он и способствует внутренним процессам изменений в этих странах, дифференцируя при этом их скорость и масштаб. Перед Украиной, Молдавией и Грузией стоит проблема целостности государства ввиду того, что РФ контролирует часть их территорий. Армения и Азербайджан сражаются друг с другом из-за Нагорного Карабаха, а Белоруссия недавно приостановила своё членство в этом формате по понятным причинам, отметила эксперт.

Она обратила внимание на то, что главная стратегическая цель «Восточного партнёрства» заключается в предотвращении полной зависимости этих стран от РФ и укреплении формы правления, близкой к западным стандартам, то есть власти, основанной на соблюдении закона и гражданских свобод. «Одновременно стало понятно, что формула одинакового отношения ко всем шести странам не сработала. У каждой из них своя внутренняя ситуация и разные геополитические условия, поэтому сегодня ЕС подходит к ним в индивидуальном порядке», — подчеркнула Бониковская.

По её мнению, РФ с самого начала воспринимала «Восточное партнёрство» в качестве инициативы, противоречащей её интересам. «Это было также обусловлено тем, что оно адресовано к бывшим республикам СССР, которые Москва однозначно причисляет к сфере своего влияния, но Европа видит это иначе. Особенно мы выступаем против силовых решений», — отметила она.

В беседе эксперт напомнила, что сама инициатива «Восточного партнёрства» появилась отчасти после вторжения РФ в Грузию в августе 2008 года, когда Грузия утратила контроль над частью своей территории. «Речь шла о том, чтобы дать чёткий сигнал восточным соседям ЕС — у вас есть альтернатива. Если они захотят пойти по стопам стран Прибалтики, которые также были частью СССР, то Европа им в этом поможет. А это именно то, чего РФ никак не хочет допустить», — резюмировала она.